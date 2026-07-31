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順天法說會／下半年台中14期、台北兒福都更案為未來數年營運添動能
順天（5525）建設31日召開法說，對今年營運展望，順天預計將有台中市南屯區「ONE 33」與太平區「順天緮華」B區陸續完工入帳，法人估，全年營收與獲利可望有倍數增長。順天上半年合併營收累計已達38.84億元、年增1,416.5%。
至於今年推案布局，除近期將推出北屯14期總銷36億元的「ROAM」案外，台北市信義區兒福A1都更案總銷規模亦高達82億元，目前也積極推進建照申請作業，力拚下半年取得建照並動工，兩案總銷合計118億元，將為順天未來數年營運增添成長動能。
順天建設與國家住都中心簽訂「台北市信義區兒童福利中心A1基地都市更新案出資人暨租賃招商案」合約，取得出資興建資格，以及約300戶全齡住宅、社區診所與商業空間的租賃經營權，並可分回部分都更住宅，成為順天首度跨足台北市的重要指標案。
順天建設總經理林丙申指出，該案目前正進行相關行政程序，力拚下半年取得建照後，將正式啟動銷售與施工。此外，位於台中太平區新光段的危老重建案「順天蘊華」，目前銷售已接近完銷，預計今年底完工交屋。
展望今年營運，順天建設今年預計將有台中南屯區單元三「ONE 33」及太平區「順天緮華」B區將陸續完工入帳，隨著交屋潮啟動，今年營收與獲利可望呈現倍數成長。
另外，目前興建銷售中個案，包括「KING′S ROAD」、「順天蘊華」二案，預計於今年底完工後交屋；南屯昌明段「MR.L」、南屯永豐段「NEVERLAND夢．島」則持續銷售、施工中，總銷金額約173億元。
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