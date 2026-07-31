順天法說會／下半年台中14期、台北兒福都更案為未來數年營運添動能

隨美股ADR反彈與大客戶群財報展望正向，台積電今日罕見收漲停價2,425元，換算單日市值回升至62.89兆元，數據也顯示，自 2015 年 6 月 1 日金管會將台股每日漲跌幅限制由 7% 放寬至 10% 之後，近年三次關鍵漲停紀錄除了今天，還有2020 年 7 月 27 日、2025 年 4 月 10 日兩次。

2026-07-31 16:50