快訊

日盤大漲逾3100點激情過後 台指期夜盤上半場跌逾400點

清大校長高為元續任後赴美選校長挨批 學界曝「行之有年」：藉此提升身價

別人老公比較好？台積電董事曾繁城將贈妻5千張股票 市值逾121億

聽新聞
0:00 / 0:00

順天法說會／下半年台中14期、台北兒福都更案為未來數年營運添動能

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
順天建設董事長柯興樹(左)、總經理林丙申(右)。聯合報系資料照
順天建設董事長柯興樹(左)、總經理林丙申(右)。聯合報系資料照

順天（5525）建設31日召開法說，對今年營運展望，順天預計將有台中市南屯區「ONE 33」與太平區「順天緮華」B區陸續完工入帳，法人估，全年營收與獲利可望有倍數增長。順天上半年合併營收累計已達38.84億元、年增1,416.5%。

至於今年推案布局，除近期將推出北屯14期總銷36億元的「ROAM」案外，台北市信義區兒福A1都更案總銷規模亦高達82億元，目前也積極推進建照申請作業，力拚下半年取得建照並動工，兩案總銷合計118億元，將為順天未來數年營運增添成長動能。

順天建設與國家住都中心簽訂「台北市信義區兒童福利中心A1基地都市更新案出資人暨租賃招商案」合約，取得出資興建資格，以及約300戶全齡住宅、社區診所與商業空間的租賃經營權，並可分回部分都更住宅，成為順天首度跨足台北市的重要指標案。

順天建設總經理林丙申指出，該案目前正進行相關行政程序，力拚下半年取得建照後，將正式啟動銷售與施工。此外，位於台中太平區新光段的危老重建案「順天蘊華」，目前銷售已接近完銷，預計今年底完工交屋。

展望今年營運，順天建設今年預計將有台中南屯區單元三「ONE 33」及太平區「順天緮華」B區將陸續完工入帳，隨著交屋潮啟動，今年營收與獲利可望呈現倍數成長。

另外，目前興建銷售中個案，包括「KING′S ROAD」、「順天蘊華」二案，預計於今年底完工後交屋；南屯昌明段「MR.L」、南屯永豐段「NEVERLAND夢．島」則持續銷售、施工中，總銷金額約173億元。

都更 法說會 法說

延伸閱讀

富華創新跨足餐飲市場 「洋焱」鐵板燒8月3日開幕搶攻平價商機

403地震損南機場整宅 單元四都更招商成功將創76億不動產值

台南創新推動公辦都更 8年8案招商可望無償取得1293戶社宅

延後2年通車 台中捷運藍線經費再增1300億

相關新聞

台積電罕見收漲停市值回升至62.89兆 近年三次關鍵漲停紀錄

隨美股ADR反彈與大客戶群財報展望正向，台積電今日罕見收漲停價2,425元，換算單日市值回升至62.89兆元，數據也顯示，自 2015 年 6 月 1 日金管會將台股每日漲跌幅限制由 7% 放寬至 10% 之後，近年三次關鍵漲停紀錄除了今天，還有2020 年 7 月 27 日、2025 年 4 月 10 日兩次。

順天法說會／下半年台中14期、台北兒福都更案為未來數年營運添動能

順天（5525）建設31日召開法說，對今年營運展望，順天預計將有台中市南屯區「ONE 33」與太平區「順天緮華」B區陸續完工入帳，法人估，全年營收與獲利可望有倍數增長。順天上半年合併營收累計已達38.84億元、年增1,416.5%。

鈺創董事會決議實施庫藏股 預計買回6,600張

IC設計廠鈺創（5351）31日公告，董事會決議實施庫藏股計畫，預計自8月3日至9月30日間，買回6,600張，占已發行股數約2.01%，買回區間價格訂為每股66元至100元，買回股份將全數作為轉讓員工之用，以強化人才留任及提升企業競爭力。

景碩財報／第2季獲利衝上去年同期近四倍 EPS 2.57元、毛利率26.1%

ABF載板三雄之一景碩（3189）31日公布最新財報，受惠高階載板需求升溫及產能利用率改善，第2季營運明顯加速，單季歸屬母公司稅後純益13.1億元，較首季大增逾一倍、年增近三倍，每股稅後純益達2.57元。

創泓財報／第2季獲利創新高 下半年持續成長

創泓科技（7714）31日公告第2季財報，第2季營收5.84億元，季增30.8%，年增41.1%；稅後純益為0.51億元，季增52.5%，年增56.3%，EPS2.4元，營收、獲利皆創下歷史新高。上半年累計營收10.3億元，較去年同期成長23.3%，稅後純益為0.84億元，較去年同期成長56.1%，EPS3.98元。

光寶科財報／第2季、上半年獲利雙創新高

電源供應器大廠光寶科（2301）31日舉行第2季法人說明會並公布財報，受惠AI資料中心電源與儲能系統需求強勁，第2季獲利表現亮眼，單季稅後純益達71.2億元，每股純益3.14元，年增1.26倍，創下歷史新高；累計上半年稅後純益109億元，年增66%，每股純益4.8元，同創歷史同期新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。