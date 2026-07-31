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佳邦決議實施庫藏股 預計買回2,000張股票

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

保護元件及天線業者佳邦（6284）31日公告，董事會決議實施庫藏股計畫，預計自8月3日至10月2日於集中市場買回2,000張股票，占已發行股數約1.34%，買回價格區間訂為每股65元至77元，買回股份將作為轉讓員工之用，以激勵員工士氣、提升向心力及留任關鍵人才。

佳邦表示，本次買回股份總金額上限約63.39億元，若股價低於買回價格區間下限65元，公司仍將持續執行買回。董事會評估，買回股份所需資金上限約占流動資產2.5%，對公司財務結構及資本維持不致造成重大影響。

依公司規劃，本次買回股份將於買回完成後三年內一次或分次轉讓予符合資格員工，認購對象以到職滿一年或對公司具特殊貢獻，並經董事會核定的公司及國內外從屬公司全職員工為主，實際認購股數將依職等、服務年資及對公司的貢獻等因素綜合決定。

股票 上限 庫藏股

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