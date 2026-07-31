信昌電決議實施庫藏股 拍板15.9億元廠房及設備建置資本支出預算

信昌電（6173）31日董事會通過多項重大議案，除決議實施庫藏股計畫，預計買回1,000張股票轉讓員工外，也同步拍板15.9億元廠房及設備建置資本支出預算，並通過兩項關係人不動產使用權資產案，為後續營運成長預作布局。

信昌電表示，此次庫藏股將自8月3日至9月30日於集中市場買回1,000張股票，占已發行股數約0.58%，買回區間價格為每股135元至170元，若股價低於區間價格下限，公司仍將持續執行買回。買回股份將於五年內分次轉讓予員工，以激勵員工士氣、提升向心力及留任人才。

公司指出，本次買回金額上限為1.7億元，約占3月底合併流動資產5.07%，董事會評估對公司財務及資本維持不致造成影響，未來員工認股資格將依職稱、薪資、服務年資、績效表現及對公司的整體貢獻等因素綜合評定。

除庫藏股外，董事會也通過15.9億元廠房及設備建置資本支出預算，將以自有資金及融資支應，主要配合營運需求推動廠房興建及設備投資，並授權董事長在總預算10%彈性範圍內，全權處理契約簽署等相關事宜。

另一方面，信昌電也公告兩項關係人不動產使用權資產案，作為營運據點調整的一環，其中，向華新麗華承租桃園市楊梅區高獅路廠辦空間及停車位，租賃面積約4,145坪、租期129個月，合約總金額約3.45億元，認列使用權資產約3.26億元；另向久尹承租楊梅區甡甡路廠房約1,324坪，租期60個月，合約總金額約4,081萬元，認列使用權資產約3,970萬元。

信昌電說明，兩項租賃皆配合整體營運規劃，租用地點鄰近公司楊梅電容廠，可提升管理整合效率及人員調度彈性，進一步強化整體營運效益。