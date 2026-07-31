鈺創董事會決議實施庫藏股 預計買回6,600張

IC設計廠鈺創（5351）31日公告，董事會決議實施庫藏股計畫，預計自8月3日至9月30日間，買回6,600張，占已發行股數約2.01%，買回區間價格訂為每股66元至100元，買回股份將全數作為轉讓員工之用，以強化人才留任及提升企業競爭力。

鈺創表示，此次庫藏股計畫買回總金額上限為6.65億元，若股價低於買回區間下限66元，公司仍將持續執行買回作業。依規劃，買回股份將於五年內一次或分次轉讓予符合資格員工，逾期未轉讓部分則依法辦理註銷。

根據公司公告，此次員工認股對象除鈺創正式編制內全職員工外，也涵蓋國內外控制或從屬公司符合資格人員，其中高階主管須為處長級以上，或對公司營運決策、核心技術及策略發展具重大影響的關鍵人才，實際認購股數則將依職務、績效、工作表現及整體貢獻等因素綜合評定。

在轉讓價格方面，鈺創將以實際買回股份的平均價格作為員工轉讓價格，若後續因增資或減資導致股本變動，將依相關公式調整轉讓價格，以維持公平性。

鈺創董事會也同步聲明，本次買回股份數量僅占已發行股份約2.01%，買回所需資金上限約占流動資產10.79%，經審慎評估公司財務狀況後，認為此次庫藏股計畫不致影響資本維持及正常營運。