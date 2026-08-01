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聚陽第2季營收年增32% 上半年股息6元
成衣大廠聚陽（1477）昨（31）日董事會通過第2季財報及上半年盈餘分配案。第2季受惠世足賽相關訂單挹注，產品組合改善，單季稅後純益8.14億元，年增32.2%，每股純益3.3元；累計上半年稅後純益18.88億元，與去年同期持平，EPS為7.65元。
董事會同步決議配發上半年現金股利每股6元，與去年同期相當。
聚陽第2季合併營收81.66億元，年增6.2%；營業毛利19.9億元，毛利率24.37%，較去年同期22.03%提升2.34個百分點；營業利益10.86億元，年增15.4%，營益率13.3%，亦高於去年同期12.25%，本業獲利能力持續提升。
累計上半年，聚陽合併營收170.63億元，年減3.1%；營業毛利43.16億元，毛利率25.29%，與去年同期大致持平；營業利益24.64億元，營益率14.44%，略高於去年同期14.32%，稅後純益18.88億元，EPS 7.65元，維持去年同期水準。
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