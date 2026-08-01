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研華第2季營收季增36% 每股賺5.2元
工業電腦龍頭研華（2395）昨（31）日公布上半年財報。受惠於全球客戶加速AI布局，相關應用需求持續暢旺，今年第2季稅後純益45.18億元，季增36%、年增127%，每股純益5.2元，單季營收及獲利均創歷史新高紀錄。
研華第2季營收261.26億元，季增28%、年增46%；毛利率37.7%，季減1.5個百分點、年減2.3個百分點，主要受短期關鍵原物料價格波動影響。2026年上半年營運強勁，營收465.12億元，年增32%；毛利率38.3%，年減1.9個百分點；營益率19%，年增1.8個百分點；稅後純益78.52億元，年增66%，每股純益9.05元。
營運以區域別而言，北美、歐洲、中國、北亞、台灣及新興市場表現強勁，分別雙位數成長30%、29%、51%、24%、67%及32%。
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