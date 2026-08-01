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光寶科第2季獲利創新高 EPS 3.14元將季配息2.5元

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

<a href='/search/tagging/2/光寶' rel='光寶' data-rel='/2/103880' class='tag'><strong>光寶</strong></a>科總經理邱森彬。記者籃珮禎／攝影
光寶科總經理邱森彬。記者籃珮禎／攝影

電源供應器大廠光寶科（2301）昨（31）日舉行法說會並公布上半年財報。第2季單季與上半年獲利雙創歷史新高，全年AI相關營收占比可望突破三成。隨著高階AI產品強勁放量，全年資本支出由130億元大幅上修至180億元，總經理邱森彬對下半年營運展望「非常樂觀」。

光寶科第2季稅後純益71.2億元，季增88.5%、年增125.5%；毛利率27.2%，季增5.56個百分點、年增5.10個百分點；每股純益3.14元。上半年稅後純益108.9億元，年增64.8%，每股純益4.8元。董事會通過配發今年第2季每股現金股利2.5元。

從部門表現來看，核心運算業務成長顯著，第2季雲端及物聯網部門營收289億元，季增26%，占比達55%，單季營業利益69億元，季增一倍。

光寶科指出，受惠於新一代高階雲端產品出貨強勁，第1季高階機種遞延至第2季認列，高價值事業占營收比重顯著提升。預期今年下半年及全年的資本報酬率表現將優於過往平均水準。

邱森彬表示，光寶成功轉型為高價值解決方案提供者。北美市場再打入兩家大型雲端服務業者（CSP）供應鏈並開始出貨，公司設定長期目標，期望未來各關鍵CSP客戶的年營收貢獻皆能挑戰10億美元規模。產品技術布局方面，邱森彬說，新一代110kW Power Shelf、BBU、800V HVDC Power Rack與高階D2D Brick下半年陸續驗證生產。

光寶科 光寶 財報

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創意下半年營收喊衝

IC設計大廠創意（3443）昨（31）日舉行法說會，董事長暨策略長張麗絲透露，在共同封裝光學（CPO）領域除了已公開的新創客戶，正積極與大型客戶接洽。總經理戴尚義表示，北美CPU客戶的下一代專案已進行近兩年，預計今年底至明年初Tape-out，北美車用客戶目前一代產品正在Tape-out，公司也已取得下一代合作，多項大型專案同步向前推進。

和運8月11日上市 每股42元

和泰車（2207）旗下移動服務小金雞和運租車（7855）配合初次上市前股票公開承銷，完成股票競價拍賣作業。本次競價拍賣張數為5萬7,649張，合格投標張數達10萬8,577張，超額認購倍數1.88倍，得標加權平均價格為每股47.11元。

東鋼第2季EPS 2.41元

東鋼（2006）昨（31）日公布第2季財報，單季獲利17.6億元，年增59.3%，每股純益2.41元。法人指出，該公司受惠科技廠建廠持續，鋼構訂單能見度達2028年上半年，鋼筋在手訂單亦維持120萬噸高檔。

晶碩上半年EPS 13.13元

晶碩（6491）昨（31）日公告上半年財報，在高階產品出貨成長帶動下，上半年合併營收40億元，年增24.2%；稅後純益10.17億元，年增26.6%，每股純益（EPS）13.13元，改寫歷年同期新高。單看第2季，EPS達7.08元，亦創歷年同期新高、單季歷史次高，僅次於2023年第4季，顯示獲利動能持續升溫。

閎康賣陸子公司持股

半導體材料分析實驗室大廠閎康（3587）昨（31）日召開重大訊息記者會，董事會決議出售間接投資的中國子公司閎康技術檢測（上海）80%股權案給投資團隊，上海子公司價值約人民幣19億元（約新台幣90.9億元），以現金完成交易。交易完成後，投資團隊將持有閎康上海80%股權，閎康科技則保留20%股權。

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