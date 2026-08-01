光寶科第2季獲利創新高 EPS 3.14元將季配息2.5元

光寶科總經理邱森彬。記者籃珮禎／攝影

電源供應器大廠光寶科（2301）昨（31）日舉行法說會並公布上半年財報。第2季單季與上半年獲利雙創歷史新高，全年AI相關營收占比可望突破三成。隨著高階AI產品強勁放量，全年資本支出由130億元大幅上修至180億元，總經理邱森彬對下半年營運展望「非常樂觀」。

光寶科第2季稅後純益71.2億元，季增88.5%、年增125.5%；毛利率27.2%，季增5.56個百分點、年增5.10個百分點；每股純益3.14元。上半年稅後純益108.9億元，年增64.8%，每股純益4.8元。董事會通過配發今年第2季每股現金股利2.5元。

從部門表現來看，核心運算業務成長顯著，第2季雲端及物聯網部門營收289億元，季增26%，占比達55%，單季營業利益69億元，季增一倍。

光寶科指出，受惠於新一代高階雲端產品出貨強勁，第1季高階機種遞延至第2季認列，高價值事業占營收比重顯著提升。預期今年下半年及全年的資本報酬率表現將優於過往平均水準。

邱森彬表示，光寶成功轉型為高價值解決方案提供者。北美市場再打入兩家大型雲端服務業者（CSP）供應鏈並開始出貨，公司設定長期目標，期望未來各關鍵CSP客戶的年營收貢獻皆能挑戰10億美元規模。產品技術布局方面，邱森彬說，新一代110kW Power Shelf、BBU、800V HVDC Power Rack與高階D2D Brick下半年陸續驗證生產。