和運8月11日上市 每股42元

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

和泰車（2207）旗下移動服務小金雞和運租車（7855）配合初次上市前股票公開承銷，完成股票競價拍賣作業。本次競價拍賣張數為5萬7,649張，合格投標張數達10萬8,577張，超額認購倍數1.88倍，得標加權平均價格為每股47.11元。

本次競拍得標加權平均價格為每股47.11元；公開申購承銷價格則訂為每股42元，和運租車公開申購作業於7月30日至8月3日正式展開，8月5日公開抽籤，預計於8月11日正式掛牌上市。

和運租車深耕台灣租車市場逾27年，已連續24年穩居新車長租市場市占第一。財務表現方面，2024年及2025年度合併營收分別達291億元與297億元，2026年第1季每股純益（EPS）更達1.3元。

和運董事長劉源森表示，競價拍賣完成，代表和運租車上市進程進入最後衝刺階段。未來正式進入資本市場後，公司將持續提升公司治理與營運效率，深化ESG綠色車隊、AI數位應用。

和運租車 和泰車 申購

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