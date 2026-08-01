東鋼第2季EPS 2.41元

東鋼（2006）昨（31）日公布第2季財報，單季獲利17.6億元，年增59.3%，每股純益2.41元。法人指出，該公司受惠科技廠建廠持續，鋼構訂單能見度達2028年上半年，鋼筋在手訂單亦維持120萬噸高檔。

法人表示，東鋼受益AI資料中心建置熱潮全面爆發、半導體高階廠房擴建，以及政府公共工程與綠能基建步入施工高峰期，為營運增添動能。

在此同時，東鋼的越南廠歷經先前投資過熱與供給過剩後，也在當地基礎建設推進與市場秩序修復下，今年前五月銷售量達8.23萬噸，年增17.3%；自去年第3季以來開始維持盈餘水準，推升整體營運表現。

東鋼公布第2季稅後純益為17.6億元，較去年同期的11.04億元成長59.3%，每股純益2.41元；累計今年上半年純益達29.72億元，比去年同期的21.97億元，增加35.3%，每股純益4.07元。