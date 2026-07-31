景碩財報／第2季獲利衝上去年同期近四倍 EPS 2.57元、毛利率26.1%

ABF載板三雄之一景碩（3189）31日公布最新財報，受惠高階載板需求升溫及產能利用率改善，第2季營運明顯加速，單季歸屬母公司稅後純益13.1億元，較首季大增逾一倍、年增近三倍，每股稅後純益達2.57元。

景碩第2季營收124.96億元，季增12.5%、年增30.7%；毛利率26.1%，季增5個百分點、年增5個百分點；營益率13.4%，季增5.4個百分點、年增約7個百分點，本業獲利能力明顯走高，歸屬母公司稅後純益13.11億元，較首季5.49億元成長138.6%、年增約287.7%；單季EPS由首季1.17元提高至2.57元。

累計上半年，景碩營收236.01億元，年增29.8%；毛利率23.8%，較去年同期約21.8%增加約2個百分點；營益率10.9%，年增4.7個百分點，歸屬母公司稅後純益18.6億元，年增203%，EPS 3.74元。

展望後市，景碩受惠AI伺服器、高效能運算（HPC）及高階網通需求升溫，ABF載板稼動率持續提高，法人並看好下半年營收與獲利續增。市場先前傳出景碩接獲美系GPU伺服器客戶CPU及GPU載板訂單，公司也啟動新一輪擴產，預計2027年初新增約1,000萬顆月產能，ABF總產能可望增加約25%；第1季ABF與BT載板稼動率分別已達85%及75%。