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鈺創財報／第2季獲利大躍進 單季EPS 4.81元、上半年6.69元
記憶體IC設計廠鈺創（5351）31日公布最新財報，受惠營收規模放大及產品組合改善，第2季獲利明顯跳升，單季歸屬母公司稅後純益約15.8億元，季增157.1%，每股稅後純益4.81元；累計上半年歸屬母公司稅後純益21.94億元，EPS達6.69元。
鈺創第2季營收約48.99億元，季增79.1%、年增557.8%；毛利率52.2%，季增15.6個百分點，年增45.2個百分點；營益率35.2%，季增12.7個百分點，較去年同期由負轉正；歸屬母公司稅後純益約15.8億元，不僅較首季成長逾一倍，也較去年同期轉虧為盈；EPS 4.81元。
鈺創上半年營收76.34億元，年增456.5%；毛利率46.6%，較去年同期增加37.9個百分點；營益率30.7%，較去年同期由負轉正，上半年EPS 6.69元，顯示隨營收快速成長，毛利率及營益率同步走高，獲利彈性進一步放大。
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