鈺創財報／第2季獲利大躍進 單季EPS 4.81元、上半年6.69元

KKBOX母公司科科科技（KKCompany Technologies）（6950）近期再度向櫃買中心送件，申請股票興櫃，後續再正式上市櫃。科科科技集團過去一年多組織調整，強化KKBOX為核心的音樂服務與粉絲經濟，增加PressPlay（線上課程/網紅事業），以及AI多媒體科技B2B解決方案等四大核心業務。以音樂服務、AI多媒體科技、知識學習、創作者經濟成為新的上市主體。

2026-07-31 16:01