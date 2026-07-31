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東典光電獲利／6月自結轉虧為盈 單月獲利800萬元
東典光電（6588）31日達公布注意交易資訊標準，公布6月單月自結獲利，稅後純益800萬元，較去年同期由虧轉盈EPS 0.22元。公司去年經營層重組，引進了在 AI、半導體、光電以及財務管理等各方面的專業人才，進行多產業布局。透過產品組合調整、成本控管與營運效率改善，營運將持續轉佳。
東典光電表示，公司近年持續聚焦高速光通訊與AI資料中心應用，並深化高階光學鍍膜技術布局。目前相關產品已應用於400G/800G高速光模組、PON及資料中心高速傳輸架構等領域，同時公司也持續投入800G/1.6T相關Filter產品與高階光學元件開發，強化高速光通訊市場布局與產品競爭力。
透過參與威力富科技增資案，東典光電進一步拓展高速光收發模組相關關鍵元件布局。隨著AI資料中心、高速交換器及雲端傳輸快速拓展，推升高速光通訊產業對主動元件、光電半導體與高速光收發器件之需求，東典光電將持續關注並評估相關主動元件產品與市場發展方向。
除光通訊本業持續發展外，公司亦持續透過轉投資與策略合作方式，拓展網通、半導體材料及高功率雷射等領域布局。子公司麥樂斯持續投入工業級網通與邊緣AI平台發展；轉投資雷大光電則聚焦高能脈衝先進雷射技術開發，並與東典高能雷射鍍膜技術形成互補。
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