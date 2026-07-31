創意法說會／看好下半年動能 張麗絲：攜手台積電搶攻高階ASIC商機

ASIC大廠創意（3443）大客戶布局釋出新線索。董事長暨策略長張麗絲31日在法說會透露，創意在共同封裝光學（CPO）領域除了已公開的新創客戶，也正積極與大型客戶接洽；總經理戴尚義則表示，北美CPU客戶的下一代專案已進行近兩年，預計今年底至明年初Tape-out，北美車用客戶目前一代產品正在Tape-out，公司也已取得下一代合作，多項大型專案同步向前推進。

創意今日召開法說會，公司昨日公布第2季營收138.96億元，季增21%、年增128%；稅後純益15.55億元，季減5%、年增99%，每股稅後純益（EPS）11.61元。受到Turnkey比重提高及產品組合變化影響，毛利率降至21.5%，較首季減少5.7個百分點。不過，隨著台積電（2330）提供更多產能支持，公司取得的晶圓數量增加，管理層看好下半年營收優於上半年。

CPO方面，張麗絲直言，光學頻寬持續增加後，CPO一定會成為產業趨勢，每個客戶最終都會用到。除了檯面上已知的兩家新創公司，創意其實也有大型客戶正在接洽，只是專案仍在早期階段。公司將依客戶需求彈性提供IP、Design Service及Turnkey服務，爭取從設計一路參與至量產。

對於創意未來是否有機會進一步參與北美CSP大廠的Compute Die。張麗絲回應，「我相信一定有機會」，公司絕對不會放棄，對爭取相關合作也很有信心。雖然這並不代表已取得訂單，但也透露創意不再只滿足於先進封裝或部分設計服務，而是希望逐步向CSP最核心的晶片設計靠攏。

戴尚義表示，大型CSP即使提高自研比重，仍不可能把所有產品及設計環節全部收回內部。客戶會把資源集中在最重要的架構與核心晶片，其餘周邊模組、Physical Synthesis、Physical Implementation及先進封裝，仍需要外部夥伴支援。創意的策略就是從最擅長的先進封裝往上延伸，與客戶由核心架構往下發展的團隊「在中間會合」，進一步擴大合作範圍。

目前進度最清楚的是北美CPU及車用兩條產品線。其中，北美CPU客戶的下一代專案已開發近兩年，預計今年底至明年初Tape-out並準備量產；北美車用客戶本代產品正在Tape-out，公司也已拿到下一代合作。面對同業競爭，戴尚義強調，創意無論在Tape-out時程掌握或最終PPA表現，結合台積電的解決方案都具有競爭力。

中國大陸車用客戶的進度則更快。相關晶片去年10月至11月Tape-out，今年5月至6月已進入實車體驗，產品採取「艙駕合一」設計，一顆晶片同時支援ADAS及車內娛樂系統，並可降低DRAM用量。戴尚義看好客戶的開發速度及產品彈性，並確認相關專案明年可望開始貢獻營收。

副總經理暨財務長廖俊杰指出，第2季雲端應用占營收79%，主要來自CPU、AI加速器及BMC專案；Turnkey營收達115.86億元，季增18%、年增188%，成為營收高速成長的主要推力。展望下半年，產品結構預期與第2季相近，車用業務將逐步接棒加密貨幣，加上圖靈中心全面投入運作，進一步支援3奈米、2奈米及高階封裝專案，公司對下半年營收規模與接案能力均持樂觀看法。