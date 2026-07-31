創泓財報／第2季獲利創新高 下半年持續成長

創泓科技（7714）31日公告第2季財報，第2季營收5.84億元，季增30.8%，年增41.1%；稅後純益為0.51億元，季增52.5%，年增56.3%，EPS2.4元，營收、獲利皆創下歷史新高。上半年累計營收10.3億元，較去年同期成長23.3%，稅後純益為0.84億元，較去年同期成長56.1%，EPS3.98元。

創泓科技指出，資安產品在AI的帶動下，將會有多重成長力道，如上游零組件廠商擴廠，以及AI普及後所帶來的新的資安需求，都有助於其成長。

創泓科技指出，隨著AI日漸普及，將會有許多新型態的網路攻擊手段出現，帶來新的資安需求，這將會是資安產品下一個爆發節點。公司表示，目前AI資安產品營收已經占總營收的一成以上，並且下半年仍會維持高成長態勢，成為未來主要成長動能之一。

除資安產品外，無人機相關應用也是創泓大力發展的重點之一，公司表示近日已完成無人機反制系統整合，是國內少數能夠供應完整解決方案的供應商之一。近期警政署的「無人機區域聯防反制系統採購案」啟動招標，將有機會成為無人機反制系統的首個爆發節點，創泓科技表示，公司將會全力爭取拿下標案，增添營運成長動能。