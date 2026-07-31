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光寶科財報／第2季、上半年獲利雙創新高

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
光寶科總經理邱森彬31日於第2季法說會中說明營運展望。記者籃珮禎／攝影
光寶科總經理邱森彬31日於第2季法說會中說明營運展望。記者籃珮禎／攝影

電源供應器大廠光寶科（2301）31日舉行第2季法人說明會並公布財報，受惠AI資料中心電源與儲能系統需求強勁，第2季獲利表現亮眼，單季稅後純益達71.2億元，每股純益3.14元，年增1.26倍，創下歷史新高；累計上半年稅後純益109億元，年增66%，每股純益4.8元，同創歷史同期新高。

光寶科董事會今日也通過配發2026年第2季每股現金股利2.5元。

光寶科第2季合併營收527億元，季增21%、年增30%；單季營業毛利143億元，毛利率達27.2%，年增5.1個百分點；營業利益82億元，營業利益率15.6%，年增6.3個百分點。

累計今年上半年合併營收961億元，年增25%；營業毛利238億元，毛利率24.7%，年增2.4個百分點；營業利益123億元，營業利益率12.8%，年增3.2個百分點。

從部門表現來看，核心事業運算業務表現突出，第2季雲端及物聯網部門營收達289億元，季增26%、占比達55%，營業利益69億元，季增達一倍。

財務長林建忠表示，主要受惠於新一代高階雲端產品出貨成長，加上第1季高階機種出貨遞延至第2季，高價值事業比重持續提升，全球產能擴充發揮經濟規模效益與智慧製造帶動營運效益優化所致。預期今年下半年整年度的資本報酬率（ROIC）表現將優於過往平均水準。

總經理邱森彬指出，光寶已從傳統ODM/OEM模式，轉型為高價值解決方案提供者。針對產品技術布局，新一代110kW Power Shelf、BBU、800V HVDC Power Rack以及高階D2D Brick，都將於下半年陸續進入驗證與生產階段；液冷產品如120kW CDU（Liquid to Air）已於第2季進入量產出貨，下半年將逐步放量。

此外，Rack等級機櫃亦取得北美CSP客戶認證與訂單，預估今年AI產品占全公司營收比重將迅速突破三成。

因應全球產能布局與高階AI產品需求，光寶科宣布將2026年資本支出由原先預估的130億元上修至180億元，主要用於購買研發與測試設備，以及臺灣高雄二期、越南廣寧廠與北美廠區的擴充。其中高雄二期與越南廣寧廠預計分別於今年第3季及第4季正式投入量產。

同時，光寶科董事會通過策略投資新加坡通訊元件公司DenseLight Photonics，投資金額為3,430萬美元（約新台幣11億元），取得21.22%股權及一席董事。

光寶科指出，DenseLight具備完整磷化銦（InP）磊晶與晶圓製程IDM能力，核心產品包含CW DFB Laser Gain Chip及SOA等零組件。

邱森彬表示，透過結合光寶既有的光學封裝與系統整合能力，將可垂直整合進軍光引擎、光模組及機櫃級光互聯市場，深化AI資料中心高速光通訊的長期成長布局。

光寶科 財報 法人說明會

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