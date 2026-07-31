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台積電罕見收漲停市值回升至62.89兆 近年三次關鍵漲停紀錄
隨美股ADR反彈與大客戶群財報展望正向，台積電今日罕見收漲停價2,425元，換算單日市值回升至62.89兆元，數據也顯示，自 2015 年 6 月 1 日金管會將台股每日漲跌幅限制由 7% 放寬至 10% 之後，近年三次關鍵漲停紀錄除了今天，還有2020 年 7 月 27 日、2025 年 4 月 10 日兩次。
台積電今日罕見攻上漲停2,425元，終場收漲停價，挹注加權股價指數終場大漲3,186.45點，創下史上最大收盤漲點，收在43,119.75點，成交值新台幣8,337.13億元。台積電單一權值股貢獻加權指數1,751點，單日市值暴增5.7兆元，相當於單日增加一個聯發科的市值。
數據顯示，台積電今日漲停上漲金額隨股價破2,000元也改寫新紀錄，上漲220元。
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