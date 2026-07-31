研華財報／今年第2季獲利創歷史新高 EPS達5.2元

全球工業物聯網領導廠商研華（2395）31日舉行董事會，公布2026年第2季暨上半年合併財務報告。研華2026年第2季合併營收達261.26億元，年增46%、季增28%；合併毛利達98.45億元(毛利率37.7%)，營業利益為51.27億元(營業利益率19.6%)，合併稅後淨利為45.18億元，年增127%、季增36%；每股純益達5.2元。單季營收及獲利均歷史新高紀錄，然毛利率受短期關鍵原物料價格波動影響，較去年同期下滑。

研華2026年上半年整體營運表現強勁，累計合併營收達465.12億元，較去年同期增長32%。營業毛利為178.25億元(毛利率38.3%)，營業利益為88.56億元(營業利益率19.0%)，合併稅後淨利為78.52億元(年增66%)，上半年每股稅後盈餘為9.05元。

若以美元表達，研華2026年上半年營收為US$1,470百萬元，年對年成長33%。整體營運以區域別而言，北美、歐洲、中國大陸、北亞、台灣、及新興市場表現強勁，分別雙位數成長30%、29%、51%、24%、67%及32%。各事業群整體表現突出，其中年對年雙位數增長為智能系統事業群 ( iSystems)、物聯網自動化事業群 (iAutomation) 及嵌入式事業群 (Embedded Sector)，分別較去年同期增長34%、19%及28%。智能服務事業群 (iService)僅為個位數年增。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，面對關鍵原物料成本波動及供應鏈挑戰，研華上半年營收與獲利仍續創新高，主要受惠於全球客戶加速AI布局，帶動相關應用需求持續暢旺。同時，公司亦持續深化供應鏈韌性布局，透過與主要供應商建立長期策略合作關係，確保關鍵料件供應穩定，並落實價格管理機制，以因應外部環境變化，維持營運與獲利的穩健成長。

接單方面，第2季整體接單/出貨比值（B/B Ratio）為1.44，維持暢旺水位。三大區BB值細項，北美、歐洲及中國大陸分別為1.92、1.25及1.21，顯示主要市場終端需求動能持續穩健，整體營運展望樂觀。

展望下半年，具備感知、推理與行動能力的Physical AI將愈發成熟與商業化，Edge AI相關需求可望維持成長動能。研華將透過WISE-Edge Developer Architecture（WEDA），整合代理型AI工具與Edge AI平台，強化全球生態系合作，加速Edge AI 應用普及，為長期營運成長注入動能。