獨／科科科技再度申請股票掛牌興櫃 聚焦四大核心業務

KKBOX母公司科科科技（KKCompany Technologies）（6950）近期再度向櫃買中心送件，申請股票興櫃，後續再正式上市櫃。科科科技集團過去一年多組織調整，強化KKBOX為核心的影響力經濟，增加PressPlay（線上課程/網紅事業），以及AI多媒體科技B2B解決方案，四大核心業務音樂服務、AI多媒體科技、知識學習、創作者經濟成為新的上市主體。

科科科技集團原包含三大核心業務，包含音樂串流事業（KKBOX），多媒體科技事業（BlendVision）和數位雲端智慧事業（Going Cloud）。因應集團發展策略調整以及近年AI產業趨勢變化，科科科技集團過去一年多完成事業布局調整，旗下原專注於企業級商用SaaS模式的BlendVision，因應經營團隊自主發展意願，已獨立成新公司，成為集團轉投資關係企業。數位雲端事業也獨立，以更具彈性的組織架構加速市場拓展。各獨立公司將依自身發展策略持續推動業務成長。

科科科技集團全力聚焦推動影響力經濟互動生態系的布局。今年4月科科科技完成收購本土主要線上學習平台PressPlay，將事業版圖拓展至知識學習與創作者經濟領域，構築音樂服務、AI多媒體科技、知識學習、創作者經濟等核心事業版圖，聚焦打造以內容數據及AI驅動的「影響力經濟互動生態系（Engagement Ecosystem）」。串聯內容、用戶、創作者與企業四大關鍵角色，並透過音樂、影音、知識學習及創作者經濟等多元場景，極大化豐富並擴展內容數據資產版圖，實現對聲音、影像、文字等內容型態更全面、深度的數據蒐集與掌握。

在合併PressPlay後，集團旗下KKBOX也進行戰略轉型，發展追星服務Planet K與粉絲互動平台 FANKLUB，今年5月正式推出跨領域生活訂閱平台 KKBOX ONE，轉型為涵蓋影音、生活、娛樂與旅宿的跨場域訂閱生態系。集團透過跨場景數據整合、多模態分析及 AI 技術，優化內容推薦、互動體驗、會員經營與商業變現，形成可持續強化的數據飛輪（Data Flywheel）。PressPlay亦加速將 AI 技術融入產品與營運中，並推出導入訂閱制概念的PPA Plus方案。持續深化在數位內容及影響力經濟領域的整合能力。

科科科技擁有強大股東團隊，原本在2024年6月掛牌上市，但卻宣告破局，成為台灣資本市場罕見的獲利企業IPO（首次公開募股）失利案例，經過一年多調整業務與組織，今年再度申請興櫃，後續將正式上市櫃。