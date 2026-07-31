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聯發科法說會／第2季獲利243.35億元 每股純益15.28元
IC 設計大廠聯發科（2454）31日召開法說會並公布今年第2季財報，單季歸屬於母公司業主淨利243.35億元，季增0.7%、年減12.6%，每股純益15.28元，累計上半年達30.45元。
進一步來看，聯發科上一季度受部分產品毛利率遭壓抑，以及去年同期認列一次性收益影響，雙率呈現下滑，毛利率為46.2%，季減0.1個百分點，年減2.9個百分點，營益率15%，季減0.3個百分點，年減4.5個百分點，稅後純益243.35億元，季增0.7%，年減12.6%，淨利率16.2%，季減0.1個百分點，年減2.5個百分點，每股純益15.28元。
聯發科上半年毛利率46.2%，年減2.4個百分點，營益率15.2%，年減4.4個百分點，稅後純益484.89億元，年減15.2%，淨利率16.1%，年減2.7個百分點，每股純益30.45元。
聯發科第2季存貨淨額為新台幣984.21億元，存貨周轉天數為102日，高於前季之87日及去年同期之66日。
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