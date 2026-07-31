聯發科法說會／第2季獲利243.35億元 每股純益15.28元

閎康（3587）31日召開重大訊息記者會宣布，已於2026年7月31日召開董事會，通過處分間接投資之大陸公司閎康技術檢測（上海）有限公司（閎康上海）80%股權案，出售予由廈門市產業投資有限公司、廈門市創業投資有限公司、深圳昆博財務管理諮詢有限公司、蘇州工業園區元禾梧棲股權投資合夥企業 (有限合夥)、廈門昆閎投資合夥企業（有限合夥）等組成的投資團體-上海閎加企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）以及Red Peak Limited。對於該出售案董座謝詠芬31日親上第一線說明，相關資金後續可望調度用於加速全球布局。

2026-07-31 15:25