光寶科財報／第2季營收527億元 年、季雙成長 EPS 3.14元創新高

光寶科（2301）31日公布2026年第2季與上半年營運成果；第2季合併營收527億元，季增21%、年增30%；營業毛利率27.2%，年增5.1個百分點；營業利益率15.6%，年增6.3個百分點，雙率齊創歷史新高；稅後淨利71億元；每股純益3.14元，年增126%，刷新歷年最佳表現。

光寶科指出，第2季雲端相關業務年成長超過7成，受惠新一代AI資料中心需求成長，及第1季高階機種出貨遞延至本季、高價值事業比重提升、全球產能擴充的規模經濟效益、及智能製造之營運效率優化所帶來的綜效，稅後淨利71億元。

2026上半年合併營收961億元，年增25%；營業毛利率24.7%，年增2.4個百分點；營業利益率12.8%，年增3.2個百分點；上半年稅後淨利109億元；上半年每股純益4.8元，年增66%，各項獲利指標均締歷史新猷。經董事會核准通過，2026年第2季將配發每股現金股利2.5元。

光寶科技總經理邱森彬表示，「多年深耕AI資料中心基礎設施的策略布局已開始展現成果。在AI電源、儲能及雲端基礎設施需求帶動下，上半年營收與獲利齊創下新高。隨著近年AI相關高價值事業占比持續提升，產品組合優化進一步推升投入資本報酬率（ROIC）。未來，將持續透過策略投資與關鍵技術布局，深化AI基礎設施領域版圖，強化長期競爭優勢與成長動能」。

光寶科強調，因應AI世代對高效能源與系統整合解決方案的快速需求，2026年資本支出上修至180億元。先前宣布之9.19億美元美國德州麥金尼市（McKinney）投資案，將用於設立生產據點，提供智能製造、營運管理及工程研發等多元功能，聚焦HVDC Power Rack等AI基礎設施與能源管理系統方案，以支援新一代AI資料中心電力架構升級需求，並進一步強化全球供應彈性與服務量能。

展望2026年第3季，光寶科說，預計核心事業將延續強勁年、季雙成長，帶動全年AI相關營收占比可望突破3成。其成長動能主要來自新一代8.5kW PSU (電源供應器)及BBU (高效備援電池系統)量產、110kW Power Shelf 順利出貨。HVDC Power Rack 產品布局亦持續推進，800 VDC Power Rack預計於下半年完成驗證。同時，IT高階電源應用需求持續升溫，低軌衛星電源業務預期呈現倍數成長，光寶科為關鍵供應商，將成為推升營運成長的重要動能。