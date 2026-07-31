聯發科Q2每股純益15.28元 毛利率站穩46.2% 優於預期

國內IC設計龍頭聯發科今日結算第2季稅後純益246.05億元，季增0.9%、年減2.9%，單季每股純益15.28元；第2季毛利率雖季減0.1個百分點，仍站穩26.2%，與第2季合併營收表現均優於預期。

聯發科第2季合併營收1521..83億元，優於原預估小幅下滑，季增2.0%、年增1.2%，呈現雙增，在手機銷售需求不如預期下，營運因產品多元加持仍小幅微升，表現優於預期。第2季毛利率為 46.2%，比前季減少 0.1 個百分點，比去年同期減少 2.9 個百分點；第2季稅後純益246.05億元 ，季增0.9% ，年減少 12.3% 。

聯發科表示，第2季營收比前季及去年同期增加，主要因智慧裝置平台市占率提升抵銷手機需求減少，展示多元產品線的穩健基礎。至於第2季毛利率較前季減少，主要反應部分產品的毛利率變動。本季毛利率較去年同期減少，主要因去年同期毛利率包含一次性利益。

聯發科稍後由副董事長暨執行長蔡力行和副共同營運長顧大為主持第2季業績說明會，並提出本季及下半年展望。

聯發科今日股價隨大盤報復性反彈，一開盤即亮燈漲停，站上3555元，大漲320元。