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和運租車競拍超額認購1.88倍 8月11日掛牌上市

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
和運租車完成上市前股票競價拍賣，於 7月30日起至8月3日止展開公開申購。和運／提供
和運租車完成上市前股票競價拍賣，於 7月30日起至8月3日止展開公開申購。和運／提供

和泰汽車（2207）旗下全方位移動服務小金雞和運租車（7855）上市前股票競價拍賣順利完成，競拍反應熱烈，合格投標張數達10萬8,577張，超額認購1.88倍，得標加權平均價格為每股47.11元，高於公開申購承銷價42元。

公司將於7月30日至8月3日辦理公開申購，8月5日抽籤，預計8月11日正式掛牌上市。

和運租車此次競價拍賣釋出5萬7,649張，最終得標加權平均價格為每股47.11元，顯示市場對公司營運前景及成長潛力抱持正向態度。隨著競拍完成，公司上市作業也進入最後階段，正式掛牌後將成為集中交易市場新兵。

和運租車表示，自啟動上市計畫以來，已完成上市審議、現金增資及上市前業績發表會等程序，並陸續舉辦十餘場法人與投資人說明會，向市場說明經營成果及智慧移動布局，獲得投資人高度關注。

營運方面，和運租車深耕台灣租車市場超過27年，已連續24年穩居新車長租市場市占率第一。財務表現方面，2024年、2025年合併營收分別達291億元及297億元，2026年第1季每股稅後純益（EPS）1.30元，展現穩健的營運規模與獲利能力。

除企業長租業務外，和運租車近年積極發展全方位移動服務，旗下iRent共享汽機車會員數已突破200萬人，並結合HAA勁拍中心、HOT好車大聯盟、HOT保修大聯盟及abc好車網等平台，打造涵蓋租車、共享、拍賣、中古車及維修保養的車輛全生命周期移動生態圈。

和運租車董事長劉源森表示，競價拍賣順利完成，代表公司上市進程進入最後衝刺階段。未來掛牌後，將持續強化公司治理及營運效率，深化ESG綠色車隊、AI數位應用及平台生態圈整合，持續提升服務品質，並為股東創造長期價值。

競拍 認購 和運租車

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