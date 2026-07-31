國巨股東快來！憑股票送餐點 拉麵店老闆淚曝套牢價：比我慘再加碼

國巨股價近期從1220元高點一路跌破500元，1個月內跌幅近60%，不少投資人被套牢，紛紛在網路上哀號。許多店家也跟上這波時事，只要顧客出示持有國巨股票的證據，就可以獲得免費的餐點或升級飲品，文章曝光立刻引發熱議。

大角拉麵新竹店30日宣布推出「買入國巨，大角相聚」活動，消費者即日起只要手機App出示有國巨股票，來店免費招待一顆溏心蛋，若您的均價比店長（962.8）還高，店長會再招待一份炸牡蠣，貼文並溫情喊話「大角陪您一起走過黑暗時刻，我們一起加油」、「問君能有幾多愁，國巨買在千字頭」。

除此之外，豚戈屋台拉麵&拌麵專門店體貼受創的股民，7月31日至8月2日期間來店用餐，只要出示「股票總報酬率為負」或是「今年已實現損益為負」，就免費招待一碗拉麵；Moomoo牧牧手搖飲店也為國巨股東送暖，7月30日至8月26日期間來店，國巨平均持有成本在600元以上，並出示貼文，中杯飲品免費升級大杯；每人限升級兩杯。

文章曝光，網友們紛紛表示，「本來想說，這些人賠成這樣還有心情買嗎？結果我符合資格」、「2026共體時艱的最強行銷」、「好消息是飲料升級，壞消息是擁有國巨」、「真是這波股災最溫暖的地方」、「月初隨便大吃大喝，月底到處搜尋免費」、「有送碗嗎？我可能要在店門口乞討」。