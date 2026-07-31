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吐悶氣！鴻海觸及漲停 強勢表態
鴻海（2317）身為AI伺服器龍頭，受惠AI伺服器需求暢旺，帶動第2季營收創同期新高，法人預估，第3季可望續寫新猷，31日大盤絕地大反攻帶動下，鴻海午盤觸及漲停價252元，成交量近9萬張。
針對AI伺服器業務展望，鴻海旗下AI伺服器製造商工業富聯之前表示，雲端運算業務受惠產品結構持續優化，經營效益與去年同期相比實現大幅提升，上半年來自雲端服務供應商（CSP）的AI伺服器營收年增率超過230%。
工業富聯指出，目前AI相關產品已成為工業富聯主營業務的核心成長引擎。該公司在主要客戶的市場份額穩步提升，與大客戶聯合研發設計的下一代產品進展順利，預計下半年將逐步進入量產階段。
在通訊及行動網路設備方面，工業富聯表示，隨著資料中心高速互連成為保障算力高效釋放的關鍵基礎設施，該公司 800G 以上資料中心交換器出貨量年增1.4 倍。整體板塊經營穩健，客戶需求持續釋放，產品出貨保持良好態勢。
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