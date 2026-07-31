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台股大反彈飆逾3,200點 群創強攻漲停成交量高居第7

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
群創光電。聯合報系資料照片
群創光電。聯合報系資料照片

台股於31日迎來大反彈，加權指數盤中一度大漲3,260.74點，漲幅8.17%），最高觸及43,214.36點，創下史上最大盤中漲點紀錄。面板大廠群創（3481）以45.35元開出後隨即拉升，盤中攻上漲停價45.50元，上漲4.10元，漲幅9.90%，成交總量突破35.6萬張，位居市場成交量排行第7名。

展望後市，法人指出，群創近年積極尋求轉型，利用既有面板產線改建與大型玻璃加工經驗，投入扇出型面板級封裝（FOPLP）與玻璃核心基板開發，並已列入台積電（2330）次世代先進封裝的技術合作名單。

不過，目前玻璃核心基板仍處於技術驗證階段，市場預計需至2028年至2030年間才可能實現量產，後續仍需面對材料可靠度、異質整合技術及同業競爭等挑戰，實際營收貢獻仍有待進一步驗證。

漲停 群創 台股

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