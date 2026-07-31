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財報、展望均佳 法人上修亞德客-KY獲利預估值及目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

亞德客-KY（1590）第2季財報再創佳績，考量訂單及出貨均優於預期，公司上修2026年營收展望至年增20%以上，並看好產業上升周期將延續至2027年，法人考量營運展望良好、市占擴大且新產品上市，調升目標價

大型本國投顧分析，亞德客第2季每股純益16.5元，改寫單季歷史新高，優於市場預期，主因在於氣動產品出貨強勁、線軌營收回溫、產能滿載與生產效率提升，帶動獲利率表現亮麗。

亞德客釋出愈來愈多客戶看好未來需求佳音，隨中國大陸政府推出更多刺激政策，氣動元件出貨量與訂單均超前預期，公司預估下半年電子、電池及汽車應用營收將維持雙位數成長，並預期2026年營收年增幅度可達20%以上，利潤率同步水漲船高。

法人指出，亞德客線軌業務明確好轉，產能利用率由第1季30%上揚至第2季40%，預估年底進一步攀升至50%，考量更多客戶採用，且與同業相比具備價格優勢，預期2027年線軌業務將有助提升整體獲利能力。

市場過去三個月將亞德客今、明年預估獲利上修逾一成，考量在中國大陸氣動市占率進一步提升，並推出更多電控產品與半導體應用新產品，將帶動2027年營收上檔空間，法人預期，未來有機會持續上調獲利預估，並推升個股評價。

財報 法人 目標價 亞德客

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