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康普上半年營收倍增 車廠客戶出貨放大 亮燈漲停

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

動力電池材料大廠康普（4739）6月營收9.53億元，年增113.79%；上半年營收55.1億元，年增120%。業績成長強勁，帶動康普31日股價以76元攻上漲停

康普去年下半年起通過汽車客戶驗證，並穩定量產交貨，產品順利導入車廠客戶，帶動營收大幅成長，也成為主要獲利動能。

康普首季稅後純益1.86億元，每股純益（EPS）1.51元，相較於去年同期，轉虧為盈。康普日前表示，去年下半年已成功切入日本與歐洲車廠供應鏈，並開始出貨。新客戶也帶動營收、獲利成長，營收規模倍數躍增。

此外，回收材料的研發與生產亦依計畫推進，依照目前排程，台灣產線接可望維持高稼動率，子公司業務部分，越南廠、電子級硫酸均向上成長，三大業務穩健推進下，對營運審慎樂觀。

康普是台灣最大鋰電池正極材料上游製造商，主要產品包括硫酸鎳、PTA觸媒、醋酸鈷、氫氧化鈷、氧化鈷。動力電池材料占營收一半以上。子公司恆宜化工則是台灣第二大民營肥料廠，產品除肥料外，也包括工業與電子級硫酸。

營收 漲停 客戶

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