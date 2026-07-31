封測股全面亮燈！日月光釋強勁展望 資金瘋搶直奔漲停

台股今（31）日隨大盤強勢反攻，封測族群更成為盤面最亮眼焦點之一，主要個股全數亮燈漲停。日月光投控（3711）衝上555元、上漲9.9%；力成（6239）漲停235.5元，京元電子（2449）漲停223.5元，南茂（8150）鎖在72.6元，頎邦（6147）也攻上130元。

這波漲勢除了大盤回神，日月光昨日法說會釋出的強勁展望也替族群添了一把火。營運長吳田玉直言，公司目前處於產能受限的特殊位置，第3季要成長12%至13%，就必須增加同等幅度的產能；整體需求依舊強勁，客戶第3季、第4季都在要求更多供應，現在真正的問題不是訂單，而是產能能否及時開出。

其中，日月光今年LEAP先進封裝業務原訂營收超過35億美元，目前進度已超前，全年可能再增加約2億美元，規模可望接近37億美元；公司更看好2027年LEAP營收較今年倍增。Full-process業務今年營收約3億美元，明年也將大幅成長，並逐步成為推升毛利率的新動能；ATM業務今年美元營收則預估年增35%以上。

為了接住訂單，日月光今年資本支出再加碼20億美元、拉高至105億美元，其中40億美元投入新廠與設施、65億美元用於設備，設備支出約70%集中在先進製程。

公司目前同步推進13項greenfield及8項brownfield工程，現有擴產計畫可一路支應至2028年、甚至部分延伸至2029年。需求看得到、產能一路追，市場今日也直接用漲停板替封測族群的成長前景投下信任票。