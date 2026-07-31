南亞6月 EPS 2.88元 法人估全年上看12元

廣達昨日一紙公告吸引投行圈的目光，總規模超過等值新台幣700億元的海外GDR（全球存託憑證）發行完成定價，這是台灣近20年來最大的股票發行籌資案。但投行人士好奇，廣達的定價每股價格折合約新台幣287.06 元（以1美元比32.495計算）實在太低，尤其先前廣達在高檔被借券放空，更令投行圈好奇，這是否和爭取GDR發行之後的套利空間有關？

2026-07-31 11:20