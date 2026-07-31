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南亞6月 EPS 2.88元 法人估全年上看12元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

南亞（1303）公布6月自結獲利數字，單月稅後純益228.1億元，年增762.6%，每股純益（EPS）2.88元；分析師指出，南亞在子公司南電、南亞科獲利表現強勁中，估今年EPS上看12元。

分析師表示，持續看好南亞營運後市，主要考量為第2季自結歸屬母公司淨利267.5億元，EPS為3.37元，創單季歷史新高紀錄，遠優於市場預期，同時，ABF載板、銅箔基板、銅箔、玻纖布等產品供需缺口再擴大，積極推動AI供應鏈高階材料的開發、認證與銷售，預期南亞電子材料漲價態勢將延續。公司展望7月營收將優於6月，第3季營收將優於第2季，整體營運展望維持正向。

此外，子公司南電因AI需求旺盛，產能有限但需求持續放大，ABF及BT載板漲價的效應延續，2026、2027年業績皆可望有明顯提升；南亞科受惠記憶體供需缺口再擴大，利潤急速成長下，預估今、明年EPS為12元、16.9元，分別年成長2,009%、41%，年底淨值59.3元、76.2元。

南亞 EPS 法人

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