廣達海外GDR發行定價太低 引發投資銀行熱議

廣達昨日一紙公告吸引投行圈的目光，總規模超過等值新台幣700億元的海外GDR（全球存託憑證）發行完成定價，這是台灣近20年來最大的股票發行籌資案。但投行人士好奇，廣達的定價每股價格折合約新台幣287.06 元（以1美元比32.495計算）實在太低，尤其先前廣達在高檔被借券放空，更令投行圈好奇，這是否和爭取GDR發行之後的套利空間有關？

以今天廣達的股價表現來說，今日台股大盤上漲近三千點，廣達的股價最高為299元，比起GDR的定價套利的空間多達12元，目前在每股288附近的價位，意即認購者成功套利出場的時間指日可待。

廣達這次將以2.45億普通股發行海外存託憑證（GDR）4900萬個單位，籌資總額為21.64億美元、相當於703億元，以支應外幣購料的資金需求。然而超低的定價成為金融圈熱議焦點，甚至還有市場傳言指出，先前就有對沖基金為了這次的GDR發行，而事先跑去借券放空、影響定價。

這次廣達發行G D R的發行及交易地點是在盧森堡證券交易所，籌資將用於支應外幣購料資金需求，對股東權益主要影響在於股權稀釋，比率約為 5.97%。

廣達先前股價從438元的最高點一路跌至279元，跌幅36%，一位業界高層直言，全球AI股先前在AI股過熱的質疑之下掀起去槓桿化，韓股、美股、台股都暴跌，一路從48,000的高點跌到日前一度失守40,000關卡，因此廣達的股價也跟著暴跌，廣達卻急於在幾乎是股價最低點的情況下完成GDR定價。

這位高層指出，更神奇的是溢價率竟只有2.8%，掛牌地點更是有國際冷凍庫之稱的盧森堡證券交易所，股票成交量接近零，並且形容接下來認購GDR的海外法人可說是最大贏家，完美成功套利，而且盧森堡交易所根本不需要交易，因為很快就會兌回台股以還券。

另一位業界人士者指出，在這個GDR的發行裡面，盧森堡交易所、花旗和瑞士銀行兩家承銷商都是贏家，除了因為定價的關係，順利把21.6億美元額度配售完畢，合規拿走數億元手續費，外資私人銀行還可以借券賺取手續費收入，應該也有0.5 %的水準。

至於廣達，業界人士表示，雖然這次廣達成功一次性拿到700億台幣現金支應AI伺服器購料，但公司的股價在這段期間不合理地下跌，而且趕著在股價最低點的時候定價，引起國內法人質疑，尤其是這次國內的法人不能去參加GDR的認購，但股權被稀釋近6%，更重要的是用非常低的價格遭到股權的稀釋，再加上對沖基金刻意透過放空來影響定價，讓國內投資者承受相當於好幾個停板的損失。這位業界人士直言，不論是國內的法人或者是一般的散戶，都是受害者。