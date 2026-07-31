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大盤吹反攻號角 智邦跳空漲停
大盤歷經多日大幅回檔，31日吹響反攻號角，網通龍頭智邦（2345）也帶頭跳空攻上漲停，上漲190元，股價來到2,125元。
智邦近期深耕AI商機，從交換器、AI加速模組，橫跨OCS、OWS等光交換器，更打造L11整機架解決方案。
近期2026年OCP亞太峰會將於8月11、12日在台灣舉辦，連兩年來台舉辦，更凸顯台灣是全球AI發展重鎮，是全球AI資料中心基礎架構的重要供應基地。
今年OCP亞太峰會延續「Leading the Future of AI（引領人工智慧的未來）」為主題，國際廠商輝達、Google、微軟、AMD、arm、博通、Intel、Celestica來台，台積電（2330）、日月光（3711）、神達（3706）、貿聯（3665）、智邦及旗下Edge-core、和碩（4938）、鴻海（2317）、廣達（2382）、雲達、緯創（3231）、緯穎（6669）、英業達（2356）積極參與
智邦是OCP創始成員，智邦年年盛大參與OCP活動，今年智邦及旗下Edge-core已經公布，將在2026年OCP 亞太峰會，打造AI資料中心與高效能運算架構，包含光波長交換器（OWS）、PCIe介面擴充、CXL Fabric 交換器（CXL Fabric Switch）、100kW 液冷散熱解決方案（100kW Liquid Cooling）。
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