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亞洲藏壽司股東回饋來了！最高領5,000元優待券 這天起開放申請

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
亞洲藏壽司IP聯名扭蛋高聲量，推升來客數，營收屢創新高。藏壽司/提供
亞洲藏壽司IP聯名扭蛋高聲量，推升來客數，營收屢創新高。藏壽司/提供

亞洲藏壽司（2754）發放股利後再加碼股東回饋，31日公布115年股東優待券申請辦法，凡於8月13日除權（息）交易日前持有3,000股（含）以上股東，即可自9月5日起申請股東優待券，最高可獲50張、總價值5,000元優待券，持股3,000股則可領10張、價值1,000元，盼藉由股東福利提升品牌黏著度與來店消費。

為感謝股東長期支持與愛護，亞洲藏壽司在發放股利後再加碼回饋「股東優待券」，款待股東來店用餐體驗。今天公布今年「股東優待券」申請辦法，8月13日除權(息)交易日前仍持股3,000股(含)以上股東即符合資格者，9月5日起官網開放申請。

凡在除權(息)交易日115年8月13日前持股達3,000股的股東，可申請10張100元優待券，價值共計1,000元；持股達5,000股，可申請20張100元優待券，價值共計2,000元；持股達10,000股以上，可申請50張100元優待券，價值共計5,000元。申請期限從9月5日至10月4日截止，逾期不受理。為免權益受損，符合資格的股東，記得把握時間上官網投資人網站「https://bit.ly/4bXBWG1 /股東優待專區」申請，優待券將於10月下旬陸續以掛號寄出。

亞洲藏壽司自2021引進日本母公司股東優待券制度以來，每年申請率及使用率皆超過9成。「股東優待券」每張面額為100元，單次消費滿200元即可抵用一張，不限張數抵用，適用於全台門市，等同股東來店體驗即享有5折優惠。隨著今年啟動菜單大改版，推出多元價格帶商品，手機點餐扭蛋遊戲雙倍玩，IP聯名扭蛋高聲量，推升來客數，營收屢創新高，6月營收5.5億更是創下歷史單月新高紀錄。

藏壽司 股東 股利

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