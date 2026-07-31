美股ADR狂噴 台積電開盤重返2,400元漲逾8%

微軟、蘋果財報報喜，激勵台積電（2330）美股ADR復活狂噴，帶動台積電（2330）台股現股今日開盤重返2,400元，漲逾8%，上漲195元，市值重返62兆元以上。

微軟財報成績優於預期，帶動美股大舉反彈，成功擺脫前一交易日因美國聯準會（Fed）利率決策維持不變所引發的賣壓，微軟財報展望正向成為能拿出實績讓市場埋單「AI投資會逐步變現」的廠商。全年度Azure雲端營收首度突破1,000億美元。

台積電大客戶之一的蘋果Apple公布FY3Q26財報，營收1,094.17億美元，YoY+16.36%，EPS2.03美元，營收、獲利皆優於預期；產品方面，主要因iPhone、Mac銷售狀況優於預期，帶動營收優於預期。

至於蘋果受到美元強勢匯率的衝擊，以及取得先進半導體產能受限，這二個因素壓抑FY4Q26營收成長率約2.5%，預估營收區間中值約為1,127.13億美元，略不如市場預期的1,148.78億美元，蘋果盤後一度跌6.58%，不過因即將進入出貨旺季對供應鏈基本盤仍有挹注。