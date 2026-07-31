台積大幅收斂 盤後現2,420漲停價

台積電（2330）昨（30）日股價走勢震盪，早盤一度大漲60元至2,260元，惟受制於市場調節賣壓，尾盤最後一筆爆出5,494張賣單一口氣摜殺15元，以致終場僅小漲5元收2,205元，漲勢大幅收斂，也成為台股尾盤翻黑主因。值得注意的是，盤後鉅額交易出現台積電以漲停價成交的關鍵引路訊號。

根據證交所資料，台積電昨日盤後出現十筆鉅額交易，合計成交4,116張、總金額90.99億元，每股均價2,210.83元，略高於昨日收盤價。

其中，最引人矚目的是一筆每股2,420元，即昨天漲停價的配對交易，成交40張、總金額達9,680萬元。由於台積電已有段時間未出現以漲停價成交鉅額交易，而過往每當出現此類交易後不久，台股均見向上走勢，使此筆交易引發市場關注。

回顧今年行情，在內資買盤力挺下，台積電股價從去年底收盤的1,550元一路向上突破，今年6月23日創下盤中2,535元新高；但7月全球股市不穩，外資發動提款，股價轉為持續修正，29日盤中一度重挫至2,180元低點。