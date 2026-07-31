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友達第2季轉盈 EPS 0.18元
友達（2409）董事會昨（30）日通過今年第2季財報，單季合併營收708.91億元，季增2.7%，年增2.4%。毛利率13.05%，季增1.2個百分點，年減0.47個百分點。歸屬母公司業主淨利為13.43億元，較Q1由虧轉盈，比去年同期則衰退31.1%；每股稅後純益0.18元，終結首季的單季虧損。
除了毛利率表現呈季增走勢，友達第2季的營業利益率0.31%、稅後淨利率2.99%，都要比上季的-0.92%、和-1.51%，交出優於首季的「三率三升」顯著改善佳績。
獲利方面，單季業內及歸屬母公司獲利同步轉盈，歸屬母公司淨利達13.4億元。
友達董事長彭双浪表示，第2季因產品組合往高價值方向走，加上匯率幫忙，使第2季本業獲利、歸屬母公司獲利都較第1季成長。友達上半年合併營收1,399.22億元，年減1%。毛利率12.46%，年減0.37個百分點。稅後純益2億元，年減96.2%；EPS為0.03元。
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