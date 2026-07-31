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AI變現疑慮…牽動台鏈股價
Google、微軟、Meta等三家雲端大廠財報陸續出爐，僅微軟在「自由現金流」指標獲得市場認可，Google、Meta現金流銳減，讓市場對AI投資是否能變現疑慮升溫，加上股市資金籌碼移轉，鴻海（2317）、廣達、緯創等伺服器代工廠昨（30）日遭「無差別賣出」，均大跌逾3%，廣達更遭摜殺至跌停板。
亞馬遜將於美國時間30日盤後公告上季財報，亞馬遜的AWS是雲端市場龍頭，今年度資本支出創2,000億美元的歷史天價水位，市場更加關注AWS雲端服務及數位廣告生態系的回收現金速度以及自由現金流水準，從近期指標廠即使獲利創新高、股價仍重挫的狀況，亞馬遜AWS有不能繳出「不夠好」成績單的壓力。
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