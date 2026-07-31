台達電：AI建置潮不會停…董座鄭平喊下半年營運更旺

全球電源龍頭台達電（2308）董事長鄭平昨（30）日於法說會指出，近期AI市場雜音四起，但從客戶動態與反饋來看，「AI資料中心的建置潮不會停歇」，市場需求仍相當強，台達電下半年營運將比上半年更旺。

台達電原先預估今年AI相關產品占整體營收約二成，由於訂單動能優於預期，鄭平上調2026年AI相關營收占比目標至25%。不過，他也提醒，下半年仍須留意新機種、建置端延遲等問題；至於毛利率走勢則「不要有太過高的期望」，預期現在的35%應該算是「滿合理的水準」。

台達電法說會重點

法人關注800V HVDC（800伏高壓直流電）導入時程，鄭平說，800V HVDC預計第3季開始量產，但年底前出貨有限，真正大量出貨會落在明年，目前市場主要還是以400V HVDC為主。

他提到，台達電正積極擴產，明年泰國會有三個廠上線，海外也會新增一據點。

談到整體AI市況，鄭平說，從北美四大雲端服務供應商（CSP）客戶的資本支出預估來看，明年AI基礎建設仍會持續增長，資料中心建置潮也將持續，短期內不會停下來，也沒有看到客戶有停下來的跡象，台達電的營運會跟著一起成長。

鄭平分析，從資本支出的角度來看，客戶們持續擴張AI相關投資，意味市場需求依然不錯，「很多AI應用只要用過了，其實就回不去了」，這就是商機。

至於電動車市況，鄭平坦言仍未見明顯回溫，強調「電動車長期仍是趨勢」，會持續跟客戶合作研發；樓宇自動化則受記憶體等零組件供應影響，上半年部分產品出貨遞延，隨著第二供應來源逐步到位，下半年出貨可望恢復正常。

台達電日前已公布第2季稅後純益251.35億元，季增22.2%、年增80.2%，每股純益9.68元，營收、稅後純益、每股純益同寫單季新猷；上半年每股純益17.59元。