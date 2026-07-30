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半導體測試設備廠鴻勁 Q2大賺三個股本
半導體測試設備廠鴻勁（7769）昨（30）日公布第2季稅後純益54.8億元，創單季新高，季增18.4%，年增122.1%，每股純益30.44元；上半年大賺逾五個股本，每股純益56.14元。
鴻勁結算，第2季營收137.94億元，季增28.6%，年增100.4%；毛利率56.1%，季減約0.2個百分點、年減2.6個百分點；營益率48.5%，季減1.5個百分點，年減4.4個百分點，儘管獲利率較去年同期下滑，仍維持近五成的高檔水準。
鴻勁上半年營收245.19億元，年增91.6%；毛利率56.2%，年減2.7個百分點；營益率49.1%，年減3.8個百分點；稅後純益101億元、年增100.7%，每股純益56.14元。
展望後市，隨AI晶片功耗及測試複雜度持續提高，高階主動溫控設備（ATC）、先進封裝測試與共同封裝光學（CPO）相關設備的出貨進度，將是市場觀察下半年成長力道的重點。
鴻勁先前指出，CPO相關設備新品正照客戶規劃推進中，無顯著延遲狀況，預計第4季送樣給客戶驗證，伴隨既有AI、高速運算（HPC）需求持續旺盛，該公司正積極啟動擴產，不僅今年增加40%產能，明年還再擴充30%至50%。
鴻勁昨天除息64.99元，參考價5,110.01元，早盤股價以5,235元開出，順利填息，終場收漲停價5,620元、大漲510元。
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