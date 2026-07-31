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南亞科違約交割4,768萬
台股修正，記憶體族群股價跌跌不休，市場賣壓持續發酵。
臺灣證券交易所昨（30）日公告，共有12家證券商分點共同申報南亞科（2408）個股鉅額違約交割，總金額達4,768.05萬元，累計上市櫃今年以來違約交割案件已爆發22起。
根據證交所公布資料顯示，此次參與申報南亞科違約交割的12家券商分點，包括中國信託、富邦高雄、國泰高雄、口袋、國泰新莊、國泰敦二、永豐金、聯邦三重、台新信義、富邦經紀、國泰台中及國泰敦南。
南亞科也因此成為今年繼旺宏、佳必琪、新日興、欣興、華通、國巨（累積三次）、友達及禾伸堂之後，今年第11起上市公司個股鉅額違約交割案。
受到市場波動加劇影響，今年以來上市櫃股票的違約交割事件頻傳。
統計顯示，上櫃公司同樣累計發生11起，包含環宇-KY、聯亞、金居（二次）、穩懋（二次）、信驊、群聯、旺矽、台燿及環球晶。
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