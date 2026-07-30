鴻勁財報／第2季獲利年增逾1倍 單季賺逾三個股本

台積電（2330）今日股價上演震盪走勢。受與ADR溢價縮小帶動，早盤一度大漲60元至2,260元，惟受制於市場調節賣壓，尾盤最後一筆爆出5,494張賣單灌殺15元，終場僅小漲5元，收在2,205元，漲勢大幅收斂。

2026-07-30 18:39