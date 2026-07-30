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鴻勁財報／第2季獲利年增逾1倍 單季賺逾三個股本

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

半導體測試設備廠鴻勁（7769）30日公布第2季財報，單季稅後純益54.8億元，季增18.4%、年增122.1%，每股稅後純益 30.44元，獲利與EPS同步改寫新高，相當於一季賺逾三個股本。

鴻勁第2季營收137.94億元，季增28.6%、年增100.4%；毛利率56.1%，季減約0.2個百分點、年減2.6個百分點；營益率48.5%，季減1.5個百分點、年減4.4個百分點，儘管獲利率較去年同期下滑，仍維持近五成的高檔水準。

累計上半年，鴻勁營收245.19億元、年增91.6%；毛利率56.2%，年減2.7個百分點；營益率49.1%，年減3.8個百分點；稅後純益101億元、年增100.7%，EPS達56.14元，已賺逾五個半股本。

展望後市，隨AI晶片功耗及測試複雜度持續提高，高階主動溫控設備（ATC）、先進封裝測試與共同封裝光學（CPO）相關設備的出貨進度，將是市場觀察下半年成長力道的重點。

鴻勁 財報 個股 營收

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