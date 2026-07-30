創意財報／第2季獲利年增近1倍、EPS 11.61元 明召開法說

ASIC設計服務大廠創意（3443）30日公布第2季財報，單季營收衝上138.97億元，創歷史新高，季增21.4%、年增127.6%；稅後純益15.55億元，雖較上季減少5.5%，但較去年同期大增99%，EPS 11.61元。公司將於31日下午召開法說會，市場將緊盯下半年展望及毛利率走勢。

創意第2季毛利率降至21.6%，季減5.6個百分點、年減11.7個百分點；營益率為12.1%，季減3.8個百分點、年減3.4個百分點。法人指出，主要是毛利率相對較低的Turnkey量產業務占比提高所致。創意今年營運受惠兩大美系雲端服務供應商（CSP）客戶的CPU與AI推論晶片量產收入挹注，第2季Turnkey營收占比達83%，隨量產業務放大，帶動單季營收衝上新高。

儘管獲利率受到產品組合影響，創意第2季營業利益仍達16.76億元，年增77.6%；研發費用則提高至10.5億元，年增25%，反映公司持續投入先進製程與客製化晶片開發。

累計上半年，創意營收253.4億元、年增93.1%；毛利率24.1%、年減6.4個百分點；營益率13.8%、年減1.7個百分點；稅後純益32億元、年增83.7%，EPS達23.89元，已賺逾兩個股本。

創意將於明日下午2時召開法說會，除了第3季營運展望，市場也將關注Turnkey成長能否延續、全年財測是否上修，以及在大型CSP專案放量之際，毛利率能否逐步止穩。