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漢達抗癌藥 獲FDA許可
上櫃生技股漢達（6620）昨（30）日公告，開發多靶點癌症505(b)(2)新劑型新藥HND-039 OMCAZIO，在29日獲得美國食品藥物管理局（FDA）暫時性許可（Tentative Approval, TA），目標今年8月中旬正式取得藥證，搶攻美國每年21億美元相關藥物商機。
漢達生技表示，依美國相關法規，產品於相關專利或市場專屬期屆滿前完成FDA審查，且除該等專利或市場專屬期限制外已符合核准條件，FDA通常將先核發TA，代表FDA已完成產品品質、安全性及有效性等核准要件之技術審查，待相關限制條件解除並完成 FDA 後續程序後，即可核發最終核准（Final Approval, FA）。
漢達表示，HND-039 OMCAZIOTM對照產品的化合物專利今年8月14日才會到期，屆時將立即啟動向FDA申請核發FA之相關程序。依據實務經驗，審查作業可望1個季度內完成，公司同步準備產品上市作業，取得FA後盡快於美國市場正式上市銷售。
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