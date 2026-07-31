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明基材第2季 EPS-0.32元
明基材（8215）昨（30）日公布第2季財報，單季歸屬母公司業主淨損1.02億元，相較上一季淨損2.04億元虧損收斂，較去年同期淨利204.7萬元由盈轉虧，每股淨損0.32元。
受惠先前比賽備貨拉貨與醫療事業成長帶動，明基材第2季合併營收49.46億元，季增8.7%，年增12.4%，寫下歷史次高及逾13年以來新高；營業毛利7.4億元，毛利率升至14.97%，季增3.08個百分點，年增3.57個百分點。惟受顯示器材料價格壓力與整體營運成本影響，單季營業虧損1.05億元。
累計上半年合併營收94.92億元，年增5.4%；毛利率13.49%，年減1.87個百分點；歸屬母公司業主淨損3.07億元，相較同期獲利5,063.9萬元由盈轉虧；上半年每股淨損0.96元。
明基材今（31）日舉行法說會，市場聚焦下半年偏光片供需、價格走勢，以及醫療事業與半導體材料的布局進度。
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