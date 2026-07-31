彩晶第2季EPS 0.04元 湯石照明-0.39元
彩晶（6116）董事會昨（30）日通過今年第2季財報，單季營收30.7億元，季增1.8%，年增2.3%。營業毛損1.7億元，營業損失為5.97億元，本期淨利為1.37億元，每股純益0.04 元。第2季毛損率、營業損失率、營業損益+折舊攤銷率（EBITDA）及淨利率分別為-6%、-19%、5%及5%。
彩晶表示，第2季總出貨量季減3.97%，約302萬片（換算19吋約當量），整體產品平均售價約為32美元。在產品出貨方面，中小尺寸出貨量為6,421萬片，大尺寸面板出貨量為71萬片；Hannspree自有品牌產品出貨量為4萬台。
在產品組合方面，6吋（含）以下手機面板產品占總銷售金額的28%，6.06吋至10.4吋中尺寸平板相關產品占總銷售額的57%，11吋以上大尺寸面板產品占15%。
彩晶上半年合併營收60.85億元，年增3.1%。毛利率-3.24%，較去年同期-12.96%大幅改善。稅後純損4,580.9萬元，較去年同期稅後純損16.35億元顯著收斂；每股淨損0.02元。
【記者籃珮禎／台北報導】LED照明廠湯石照明（4972）昨（30）日公布第2季財報，單季歸屬母公司業主淨損2,185萬元，相較上一季淨損2,755.4萬元與去年同期淨損3,583.4萬元，虧損均收斂，每股淨損0.39元。
受惠客戶出貨回溫帶動，湯石照明第2季合併營收2.81億元，季增29.6%，年增13.3%，為近六季以來高點；營業毛利6,614.6萬元，毛利率23.51%，季增1.41個百分點，年減4.28個百分點。受到營業費用等因素影響，營業虧損3,617.5萬元，稅前淨損2,562.2萬元。
累計今年上半年，湯石照明合併營收4.98億元，年增5.2%；毛利率22.9%，年減3.02個百分點；上半年累計歸屬母公司業主淨損4,940.4萬元；上半年每股淨損0.88元。
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