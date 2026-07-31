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東佑達8月6日登錄興櫃

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

精密自動化解決方案供應商東佑達（7942），將於8月6日以承銷價150元登錄興櫃。受惠AI基礎建設、半導體設備及高階製造自動化需求升溫，東佑達上半年營收年增41%；每股稅後純益7.46元，已超越2025年全年3.13元，獲利創歷史新高。

看好人形機器人及半導體產業發展前景，東佑達董事長林宗德昨（30）日也宣布未來新產品發展方向，將全力投入人形機器人傳動模組及半導體全系統設備領域，拓展營運版圖。

其中，人形機器人主要鎖定關節的旋轉型及肌肉型模組，8月台北國際自動化工業大展將亮相，由於搶攻歐美日非紅供應鏈，須滿足客製化需求，預計2027年下半年可貢獻營收。半導體全系統設備則計畫在今年下半年發表CPO相關產品。

林宗德指出，目前東佑達AI伺服器相關訂單能見度約六個月，半導體設備訂單能見度達一年以上，機器人相關產品訂單能見度則看到明年第1季，顯示高精度自動化需求維持強勁。

東佑達去年合併營收20.89億元，由虧轉盈，每股稅後純益3.13元；今年上半年合併營收14.43億元，每股稅後純益7.46元。隨營收規模擴大、產能利用率提升及高毛利應用比重增加，毛利率由2025年的27.0%提升至今年上半年的32.6%。

東佑達自製六大產品線包括滑台模組、電動缸、線性馬達模組、桌上型機械手和直交機械手等。

興櫃 半導體 營收

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