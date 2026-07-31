晶豪科上半年EPS 27.58元 AI需求旺

利基型記憶體設計商晶豪科（3006）昨（30）日公布第2季獲利59.08億元，創單季新高，季增186.24%，並遠優於去年同期虧損態勢，單季每股純益20.36元；上半年每股大賺27.58元，創歷史同期新高紀錄。

法人指出，晶豪科獲利激增，主因AI大幅消耗高階記憶體產能，使得整體記憶體市場出現產能排擠效應，利基型記憶體因而供不應求、報價大揚升，帶旺相關利基型記憶體廠商營運。

晶豪科結算，上半年稅後純益79.72億元，擺脫去年同期虧損低潮，每股純益27.58元。

業界指出，在國際大廠將產能轉向高階高頻寬記憶體（HBM）與DDR5，使成熟製程的DDR3、DDR4及Flash供給吃緊，帶動合約價與現貨價上行。

展望後市，晶豪科先前指出，當前AI帶動記憶體需求持續增加，該公司現階段取得的晶圓產能僅約可滿足六至七成客戶需求，全年供需緊張情況仍未見明顯改善，因此接單策略也相對審慎，以降低交期拉長帶來的履約風險。