創意上半年EPS 23.89元 獲利32億元年增八成

台積電轉投資特殊應用IC（ASIC）設計服務商創意（3443）昨（30）日公布第2季每股純益11.61元，是歷年最賺錢的第2季，並且連續兩季賺逾一個股本；上半年獲利年增逾八成，每股純益23.89元，為同期新高。

創意將於今（31）日舉行法說會，說明上季財報細節與後市展望。創意昨日股價盤中一度衝上漲停板，收盤價3,460元，漲幅5.01%。

創意第2季合併營收138.96億元，創單季新高，季增21.3%，增幅超越法人預期，並較去年同期大增127.6%，惟受產品組合影響，歸屬母公司業主淨利15.55億元，季減5.5%，年增98.9%，每股純益11.61元，仍優於法人預估。

創意上半年合併營收253.44億元，為同期最佳，年增93%；歸屬母公司業主淨利32.01億元，年增83.6%，每股純益23.89元。

創意今年業績主要受惠兩大美系雲端服務供應商（CSP）客戶的CPU與AI推論晶片量產收入挹注。另外，該公司還有北美車用晶片案件持續進行中。

創意先前預期，AI仍將是今年產業最主要成長驅動力，包括雲端、高速運算（HPC）晶片、車用電子、先進封裝與高速互連等市場需求會持續擴大。該公司受惠客戶投片量增加與多元應用市場擴張，營運基礎更加穩健。

創意認為，AI運算將大規模從「模型訓練」轉向「終端應用」，相對於昂貴的通用GPU，ASIC晶片在推論端具備極高的能效比，估計出貨量成長率預期將超越GPU。該公司協助客戶開發AI加速晶片，預期在2／3奈米等先進製程專案將維持健康動能。

創意評估，今年旗下晶片設計與製造統合服務營收預估將持續成長，雲端服務、光通訊傳輸、車用電子等相關專案將挹注營收。