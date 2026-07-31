東擎上半年EPS 4.3元 台郡-4.27元

華擎旗下工業電腦廠東擎（7710）昨（30）日公布第2季稅後純益1.49億元，季增26.2%，年增496%，每股純益2.4元；上半年稅後純益2.67億元，年增198%，每股純益4.3元。受惠AI帶動邊緣運算需求，以及傳統旺季效應，法人看好，東擎下半年營運可望優於上半年。

東擎受惠美系ODM專案3月起開始出貨，上半年營收、獲利成長動能明顯，雖然該專案預計7、8月告一段落，隨著第4季將有既有客戶系統級案件接棒出貨，出貨動能可望維持相對穩健。另外，美系ODM客戶下一波較大規模案件，預計明年逐步發酵。

東擎近期宣布與荷蘭AI加速運算廠商Axelera AI策略合作，攜手推出兼具高效能、低功耗與高成本效益的邊緣AI推論解決方案。此次合作將Axelera Metis AIPU AI加速卡整合至東擎的邊緣AI平台，打造體積精巧且可擴充的AI推論方案，滿足多元邊緣AI應用與部署需求。

東擎董事長李俊瑩表示，透過支援多工AI平行運行，該系列解決方案可提供高效能即時AI推論能力，廣泛應用於機器視覺、機器人、零售與餐旅服務、倉儲自動化、智慧監控及智慧交通等多元邊緣AI場域。

【記者尹慧中／台北報導】台郡（6269）昨（30）日召開法說會，公布第2季虧損收斂至5.35億元，毛利率並較首季轉正、回升至4.3%，單季每股淨損1.68元，上半年每股淨損4.27元。

台郡財務長熊雅士表示，近年積極推動產品結構轉型，相關成果已逐步展現，下半年營運動能將隨客戶新產品量產轉強，聚焦智慧行動裝置、AI伺服器等高成長應用領域。他並提到，第3季毛利率目標優於第2季與去年同期。