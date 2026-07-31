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安碁資訊第2季 EPS 2.83元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

宏碁集團旗下資安服務商安碁資訊（6690）昨（30）日公布第2季財報，受惠企業資安需求持續升溫，單季稅後純益8,493萬元，季增24.8%、年增13.2%，創單季歷史次高、同期新高紀錄，每股純益達2.83元。

安碁資訊第2季營收6.59億元，季增5.4%，年增10.2%；毛利率40.35%，年減2.4個百分點；營益率15.23%，年增0.13個百分點。上半年營收12.84億元，年增15.3%；毛利率38.96%，年減3.21個百分點；營益率14.18%，年增0.09個百分點；稅後純益1.53億元，年增16.79%，每股純益5.1元。

安碁資訊表示，上半年合併營收續創歷年同期新高，市場需求與營收動能穩健。

宏碁 資安 營收

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