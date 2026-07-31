致茂上半年賺逾二股本

量測儀器大廠致茂（2360）昨（30）日召開法說會，公布上季獲利52億元，創單季新高，每股純益12.15元；上半年每股純益21.27元，寫同期新猷。公司看好下半年主要業務持續向上，營運展望正向。

致茂結算，第2季合併營收135億元，連二季創單季新高，季增14%，年增110%；稅後純益52億元，季增32%，並較去年同期大增161%，每股純益12.15元。

致茂財報顯示，第2季毛利率61%，季減2個百分點，公司表示，主要受部分IC零組件短期價格上漲影響，會持續努力維持毛利率穩定，並已提前備料。

致茂統計，第2季量測及自動化檢測設備營收61.69億元，占比56%，續居最大宗業務，季增14%，年增129%；其次為半導體／Photonics測試解決方案營收43.86億元，占比39%，季增29%，年增99%，大幅優於年初預期；統包方案Turnkey Solutions占1%，其餘為其它產品線。

致茂上半年合併營收254億元，年增91%；稅後純益92億元，年增120%，每股純益21.27元。致茂昨天股價漲75元、收1,910元。

致茂指出，上半年量測及自動化檢測設備營收115.59億元，占比達57%為最大宗，其次是半導體／Photonics測試解決方案營收77.96億元，占比38%，兩大產品線分別年增136%及62%。致茂強調，上半年連續兩季合併營收創單季歷史新高，強勁表現主要受益於兩大核心事業體的有力推動，其中，量測儀器與自動化測試設備及半導體事業部營收分別較去年同期大幅增長136%與62%。

展望下半年，致茂看好強勁的成長動能將持續延續。在半導體業務推動下，受惠於來自AI、高速運算（HPC）、特殊應用積體電路（ASIC）的系統級測試（SLT），以及光通訊與共同封裝光學（CPO）的光電測試需求，預期半導體下半年營運表現將優於上半年。

電源測試方面，致茂預期，量測儀器與自動化測試設備營收將持續獲得來自AI伺服器電源（包含高壓直流 HVDC）及儲能系統（ESS）市場貢獻。